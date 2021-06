in foto: Francesco Saverio Maresca, medico cardiologo ed ex sindaco di Sorrento.

Morto all'età di 87 anni Francesco Saverio Maresca, medico ed ex sindaco di Sorrento. Molto conosciuto in qualità di stimato medico specializzato in cardiologia, Maresca lascia la moglie Petrona, il figlio Pierfrancesco e le sorella Maria e Luisa. Aveva guidato il comune di Sorrento tra il 1990 ed il 1993, eletto con la Democrazia Cristiana: in quel periodo, proprio Sorrento ospitò due grandissime personalità come l'allora presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga il 19 luglio del 1991 e l'anno dopo, il 19 marzo 1992, Papa Giovanni Paolo II in visita pastorale.

Ma oltre ad aver ricoperto il ruolo di primo cittadino di Sorrento, era stato anche primario del reparto di Cardiologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, ruolo che ha ricoperto fino al nuovo Millennio. Aveva anche gestito assieme alla famiglia il Camping Nube d'Argento, che si affaccia sul golfo di Sorrento e lo sovrasta trovandosi a pochi metri da Piazza Tasso.