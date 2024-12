video suggerito

Morto Eugenio Donise, addio allo storico esponente del Pci: Sinistra in lutto a Napoli Eugenio Donise, ex assessore della giunta comunale Valenzi e parlamentare, è morto a 83 anni. Il cordoglio delle istituzioni. Bassolino: "Era come un fratello"

A cura di Pierluigi Frattasi

Eugenio Donise

Addio ad Eugenio Donise, storico esponente del Pci, il Partito Comunista Italiano, di cui era stato segretario a Napoli. Assessore nella giunta comunale del sindaco Maurizio Valenzi e parlamentare negli anni '90, è scomparso all'età di 83 anni, oggi, 24 dicembre 2024, dopo breve malattia. Era molto stimato per la sua cultura sconfinata, il garbo e la gentilezza. “Era come un fratello”, il ricordo commosso di Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli e governatore della Campania.

Donise aveva iniziato la sua lunga carriera politica in giovinezza, con la militanza nella Fgci, prima e poi nel Partito Comunista, del quale era stato segretario a Napoli tra gli anni '70 e '80. Successivamente aveva avuto la delega al Decentramento, come assessore della giunta Valenzi. Alle elezioni del 1994 era stato eletto al Senato con i Progressisti ed era stato poi rieletto nel 1996 con l'Ulivo. “Ha lavorato tutta la vita per una società migliore”, lo ricordano in tanti.

Il parlamentare Arturo Scotto, oggi capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, ne ha tracciato un ritratto sul suo profilo social:

Apprendo con sgomento della morte di Eugenio Donise. Stanotte, a poche ore dal Natale, dopo una malattia che se l’è portato via in pochi mesi. Eugenio è stato uno dei più significativi dirigenti del Partito Comunista Italiano a Napoli, per anni segretario regionale: ha attraversato con convinzione, passione e autonomia tante stagioni politiche: da Valenzi a Bassolino, dagli anni difficili del colera a quelli della ricostruzione, dalle battaglie contro la deindustrializzazione del Mezzogiorno alla lotta contro la degenerazione morale del pentapartito.

Poi prosegue:

Ha rappresentato la città al Senato della Repubblica, animando per anni il dibattito politico e culturale di Napoli, anche dopo la fine del suo impegno istituzionale. L’ultima volta che ho visto Eugenio è stato a un convegno di cui lui era relatore alla Camera del lavoro della Cgil su Togliatti e la via italiana al socialismo, con una specifica finestra aperta sulla costruzione a Napoli del “partito nuovo” nell’immediato dopoguerra.

E conclude:

Uomo di una cultura sterminata – lo incontravi tutti i giorni a Port’Alba dove ci sono ancora le librerie più belle del mondo -, bibliofilo competente e allo stesso tempo sempre con l’orecchio a terra sulla difficile condizione materiale del popolo napoletano. Mancherà a tanti di noi che lo hanno conosciuto e ai tanti lavoratori che lui ha sempre difeso.

Addio Eugenio.

Bassolino: “Era come un fratello”

Anche Antonio Bassolino ha voluto ricordarlo con un post su Facebook:

Non ci voleva proprio, e poi in una giornata come questa… La scomparsa di Eugenio Donise, storico e stimato dirigente del PCI, compagno ed amico carissimo da quando eravamo ragazzi, è per me un dolore inimmaginabile. Ti ho voluto molto bene, sei stato come un fratello: un bacio, Eugenio.