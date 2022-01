Morto Clemente Colle, storico massaggiatore del Napoli Basket: era il papà del dj Alex e dello chef Alfredo Napoli e Pozzuoli, nonché il basket campano, piangono la scomparsa di Clemente Colle, 76 anni, storico massaggiatore sportivo.

A cura di Valerio Papadia

Lutto nel mondo del basket campano, nonché nelle comunità di Pozzuoli e Napoli, per la morte di Clemente Colle, 76 anni, storico massaggiatore sportivo. Oltre 30 anni di carriera al servizio dei cestisti campani, sia a Pozzuoli che al Napoli Basket, ma anche in altre realtà sportive come quella di Martina Franca, in Puglia, per Clemente Colle, molto apprezzato nell'ambiente: Colle era massaggiatore al Napoli Basket (allora Carpisa Napoli) quando la compagine partenopea alzò al cielo la storica Coppa Italia, ormai nel febbraio del 2006, 16 anni fa. Originario di Pozzuoli, domani, venerdì 28 gennaio, il corteo funebre di Clemente Colle si muoverà proprio dall'ospedale della città flegrea e terminerà a Castel Volturno, dove ci sarà la cremazione.

Clemente Colle lascia un grande vuoto in coloro che lo hanno conosciuto e naturalmente nella sua famiglia, nei suoi tre figli Alessandro, Alfredo e Luca. Alessandro è conosciuto anche come Alex Colle, dj noto a livello internazionale, voce e volto di Radio Ibiza, mentre Alfredo Colle è un noto chef, vincitore nel 2018 della sesta edizione del talent "Cuochi d'Italia", condotto da Alessandro Borghese insieme agli chef stellati Gennarino Esposito e Cristiano Tomei.

Il cordoglio per la morte di Clemente Colle

Tantissimi i messaggi in ricordo di Clemente Colle che, una volta diffusa la notizia della sua morte, sono apparsi sui social. Tra questi, anche i messaggi dei suoi figli che, anche sul web, gli hanno tributato un ultimo saluto.

"Le tue mani erano miracolose… hai guarito tante volte me e chissà quanti atleti, sportivi e non… Ma ovviamente non eri solo questo, ma molto altro. Un padre e un grande amico di tutti. Oggi sei volato in cielo e voglio ricordarti così" ha scritto Alessandro.

"A tutti gli amici, soprattutto ai numerosi atleti e sportivi che hanno avuto il piacere e il privilegio di avere a che fare con le sue sapienti mani. Volevo informarvi che il nostro papà stamattina è volato in cielo" ha scritto invece Alfredo.