Morto Ciro Paone, patron di Kiton: ha portato l’eleganza napoletana nel mondo Lutto nel mondo della moda per la morte di Ciro Paone, patron di Kiton, marchio di abbigliamento sartoriale che ha esportato l’eleganza di Napoli nel mondo. Nel 1999, proprio per la rilevanza del marchio a livello internazionale, l’allora Presidente della Repubblica Ciampi lo nominò Cavaliere del Lavoro.

A cura di Valerio Papadia

Il mondo della moda è in lutto per la morte di Ciro Paone, patron di Kiton, marchio di abbigliamento sartoriale con il quale ha esportato nel mondo intero l'eleganza napoletana: l'imprenditore partenopeo aveva 88 anni. Discendente di un'antica famiglia di commercianti di tessuti, Paone è cresciuto tra le stoffe con le quali ha poi dato vita ai suoi abiti, come detto famosi in tutto il mondo. L'importanza del lavoro di Paone e di Kiton a far conoscere la moda e l'eleganza italiana nel mondo è stata così rilevante che, nel 1999, l'allora Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi nominò l'imprenditore napoletano Cavaliere del Lavoro. Attualmente, Kiton conta 800 dipendenti, cinque punti vendita in Italia e 53 boutique monomarca all'estero, in tutto il mondo; i capi prodotti, inoltre, vengono esportati in oltre 73 nazioni.