Morto Antonio Peluso: fu sindaco di Casalnuovo e consigliere regionale in Campania Morto all’età di 64 anni Antonio Peluso, ex sindaco di Casalnuovo dal 1997 al 2005 e consigliere regionale in Campania dal 2005 al 2010.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Antonio Peluso

Lutto a Casalnuovo di Napoli: è morto nella notte all'età di 64 anni Antonio Peluso, ex sindaco del comune della provincia di Napoli, in carica dal 1997 al 2005, anno in cui entrò nel consiglio regionale della Campania, eletto nel Nuovo Partito Socialista Italiano, ottenendo 12.812 preferenze nella coalizione che appoggiava Italo Bocchino per il centrodestra (sconfitto quell'anno da Antonio Bassolino). Peluso era ricoverato all'ospedale Cardarelli dove si era sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Molto apprezzato in città, che seppe letteralmente riammordenare (sua l'idea di acquistare Palazzo Salerno-Lancellotti di Durazzo e ristrutturarlo, restituendo alla città uno dei suoi punti di riferimento storici più attrezzato di sempre.

"Oggi é una giornata triste per la nostra città: é venuto a mancare Antonio Peluso, più volte sindaco di Casalnuovo e consigliere regionale. Ai familiari giunga tutta la nostra vicinanza. Riposa in pace Antonio". Così l'attuale sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia (Forza Italia), ha dato la notizia alla cittadinanza. Peluso era conosciuto da tutto l'arco istituzionale politico campano, proprio per la sua lunga carriera soprattutto alla guida del comune licignano. Anche il presidente della Regione Vincenzo De Luca (Partito Democratico) ha commentato la sua scomparsa: