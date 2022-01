Morto a 35 anni Ciro Maione, direttore del noto pub The Sign: lutto a Pomigliano Ciro Maione è stato stroncato a 35 anni da un malore improvviso: tra qualche mese avrebbe dovuto sposare la sua compagna.

A cura di Valerio Papadia

Lutto a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, per la morte di Ciro Maione, stroncato a soli 35 anni da un improvviso malore. Ciro era molto conosciuto nella cittadina alle porte di Napoli, in quanto direttore di un noto locale della zona, il pub The Sign; la notte tra il 3 e il 4 gennaio, il 35enne è andato a dormire e, durante la veglia, è stato colto da un malore, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Maione, tra qualche mese, avrebbe dovuto sposare la sua compagna.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dei clienti del pub, degli amici e dei conoscenti che, nelle ultime ore, si sono susseguiti sui social network, una volta che si è diffusa la notizia della morte del 35enne. Anche il The Sign, il locale nel quale lavorava Maione, sulla sua pagina Instagram ha condiviso un commosso ricordo del giovane, a firma del proprietario Marco e di tutto lo staff: