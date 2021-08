Addio a Gino Strada, il ricordo del sindaco De Magistris: “Si è sempre battuto per i più fragili” Gino Strada, medico e fondatore di Emergency, è morto oggi all’età di 73 anni. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha voluto ricordarlo con un messaggio: “Con Gino Strada perdiamo un lottatore per i diritti umani, un combattente per la giustizia, una persona che con la sua competenza e la sua umanità si è sempre battuta per i più fragili per costruire ponti di fratellanza universale”.

A cura di Valerio Papadia

Si è spento oggi Gino Strada, medico chirurgo, fondatore di Emergency: aveva 73 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte del mondo politico, delle istituzione, ma anche dello spettacolo, dal momento che Strada era una figura trasversale, apprezzato da molti, a più livelli. Tra i messaggi in ricordo del fondatore della nota Ong italiana c'è anche quello del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha scritto: "Con Gino Strada perdiamo un lottatore per i diritti umani, un combattente per la giustizia, una persona che con la sua competenza e la sua umanità si è sempre battuta per i più fragili per costruire ponti di fratellanza universale".

La morte di Gino Strada

La notizia della scomparsa di Gino Strada è arrivata, improvvisa, questa mattina: il medico si trovava in Normandia, dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Da quanto si apprende, da qualche tempo soffriva di alcuni problemi di cuore, ma niente che lasciasse presagire un evento così drammatico. "Nessuno se l'aspettava. Siamo frastornati e addolorati. Una perdita enorme per il mondo intero. Ha fatto di tutto per rendere migliore questa società e ci mancherà tantissimo" ha dichiarato ad Adnkronos Rossella Miccio, presidente di Emergency.

Toccante anche il ricordo di Cecilia, la figlia di Gino Strada, che si trova attualmente in mare, impegnata in operazioni di salvataggio: "Non ero con lui, ero in mezzo al mare a compiere un salvataggio, come mi hanno insegnato mia madre e mio padre. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi. Vi abbraccio tutti forte" ha scritto sui social.