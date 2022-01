Il caso della morte di Domenico Biscardi, il leader No-Vax “era positivo al tampone Covid” Il direttore del 118 di Caserta, Roberto Mannella: “Il paziente è risultato positivo al tampone post morte. Nessun complotto sul suo decesso”

Il leader No-Vax Domenico Biscardi, deceduto a 53 anni nella sua abitazione a San Nicola la Strada per un malore, “è risultato positivo al tampone per il Covid19 post-mortem”. Lo ha dichiarato il direttore del 118 di Caserta, Roberto Mannella, alla trasmissione Zona Bianca, su Rete 4 del 19 gennaio 2022. “Dopo aver fatto mezz'ora di rianimazione cardiopolmonare – ha spiegato Mannella – il personale del 118 ne costatava il decesso. In tutti i casi sospetti facciamo tamponi post mortem. Nel caso di specie il paziente è risultato positivo”.

Il responsabile del 118: “Nessun complotto”

Sulla morte di Biscardi, che non era medico, ricercatore scientifico o genetista, come molti credevano, c'è chi ha gridato in rete al complotto. La senatrice ex M5S Bianca Laura Granato, il 14 gennaio, il giorno dopo i funerali, ha presentato una denuncia-querela ai carabinieri di Roma per chiarire le circostanze della scomparsa. Biscardi aveva raggiunto visibilità e seguito a livello nazionale attraverso una serie di narrazioni "alternative" di fenomeni scientifici, in particolare negli ultimi tempi con video e audio sulla pandemia della Covid19, nella quale sosteneva, tra le altre cose, la pericolosità dei vaccini, che a suo dire conterrebbero grafene e microtrasmettitori e varie tesi complottiste sulle case farmaceutiche. Non sostenute da alcuna evidenza scientifica. Tra i suoi ultimi annunci, quello di un suo prossimo viaggio alla Corte suprema europea: "Sarà una nuova Norimberga", aveva detto.

Per Roberto Mannella, responsabile del 118 di Caserta, però, non ci sarebbe “assolutamente nessun complotto” sulla morte di Biscardi. “Se l'avessimo sospettato dalla scena che abbiamo trovato – aggiunge ai microfoni di Zona Bianca – avremmo attivato l'autorità giudiziaria”. Nessuna correlazione è stata stabilita tra la positività al Covid e il decesso di Biscardi. Non è stata effettuata autopsia sul corpo e, come detto, i funerali per l'estremo saluto si sono tenuti il giorno 14 gennaio.