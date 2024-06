video suggerito

Morta ragazza in kayak a Posillipo davanti Villa Rosebery: tragedia a Napoli La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, nello specchio d'acqua antistante Villa Rosebery, la residenza estiva del Presidente della Repubblica.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nel mare di Posillipo, a Napoli: una ragazza è morta dopo che il kayak sul quale trovava si è rovesciato. La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, nello specchio d'acqua antistante Villa Rosebery, la residenza estiva del Presidente della Repubblica: da quanto si apprende, un motoscafo, intorno alle 17.45 di oggi, ha avvistato il kayak ribaltato; vicino al natate un ragazzo, in stato di evidente choc. L'equipaggio è riuscito a far salire a bordo il giovane, che ha raccontato di non riuscire più a vedere la ragazza con la quale si trovava sul kayak.

L'ipotesi: il kayak si è scontrato con un'imbarcazione

Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera, che ha rinvenuto il corpo, purtroppo senza vita, della giovane (le cui generalità non sono ancora note). Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno della Procura di Napoli, che ha disposto le opportune indagini per fare piena luce su quanto accaduto; da una prima ipotesi formulata dagli inquirenti, il kayak potrebbe essersi ribaltato in seguito all'impatto con una imbarcazione, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi.