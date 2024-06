video suggerito

Cristina morta in kayak davanti Villa Rosebery: l’ultima storia dal mare poco prima dell’incidente Cristina Frazzica, 31 anni, è stata travolta in mare mentre era su un kayak vicino Villa Rosebery: l’ultima foto scattata in mare poco prima della tragedia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cristina Frazzica e l'ultima foto su Instagram, scattata a pochi metri da Villa Rosebery

L'ultima foto al largo di Posillipo, con Villa Volpicelli ben inquadrata e la musica di Un Posto al Sole, che vi è ambientato, in sottofondo. L'instantanea è di pochi minuti prima della tragedia che da lì a poco avverrà e che porterà alla morte di Cristina Frazzica, 31 anni, la giovane con la passione per la natura che è stata travolta e uccisa da una imbarcazione. La persona alla guida del natante non si è fermato dopo averla travolta, ed è ora è caccia all'imbarcazione in tutti gli ormeggi di Napoli, ed in particolare tra Mergellina ed il Borgo Marinari, dove potrebbe essere approdata vista la vicinanza alla costa.

Cristina Frazzica (Foto da Facebook)

L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri: Cristina ed un altro ragazzo, di 23 anni, avevano noleggiato un kayak per vogare nel braccio di mare che costeggia Capo Posillipo, uno dei più rinomati e dopo ogni giorno in tanti tra cittadini e turisti si dedicano a questo sport. Non è chiara l'esatta dinamica della tragedia: fatto sta che una imbarcazione a meno di mezzo miglio dalla costa sarebbe arrivata a gran velocità finendo per colpire in pieno la piccola canoa color arancione sulla quale si trovavano i due ragazzi, per poi proseguire la propria navigazione, forse senza accorgersi di quanto accaduta. Il 23enne che era con lei si è salvato: anche se praticamente incolume è stato ritrovato terrorizzato in mare. Lo stesso mare dove la Guardia Costiera, a bordo di una motovedetta, ha ritrovato il corpo senza vita della ragazza poco dopo. Sarà ora l'autopsia a fare chiarezza su quanto accaduto, mentre proseguono le indagini per risalire al responsabile. Una telecamera di Villa Rosebery, residenza del Presidente della Repubblica, è puntata direttamente sul mare: e non è escluso che possa aver ripreso dettagli fondamentali per le indagini.

L'ultima storia Instagram, con Villa Volpicelli a pochi metri da Villa Rosebery a Posillipo