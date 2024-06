video suggerito

Chi era Cristina Frazzica, la ragazza morta su un kayak a Napoli, nel mare di Posillipo Cristina Frazzica, 30 anni, originaria della Calabria ma residente a Voghera, era a Napoli da qualche mese: frequentava la PharmaTech Academy della Federico II.

Cristina Frazzica / Foto Facebook

Proseguono le indagini per dare un nome e un volto alla persona che ha travolto e ucciso Cristina Frazzica, 30 anni, di origine calabrese ma residente a Voghera, provincia di Pavia, in Lombardia che da qualche mese viveva a Napoli. La ragazza era in kayak con un amico, un avvocato di 33 anni, rimasto illeso, quando è stata travolta da una imbarcazione ed uccisa. La persona alla guida non si è poi fermata dopo l'impatto, e solo l'intervento della Guardia Costiera ha permesso di recuperare il corpo ormai privo di vita della ragazza.

Cristina Frazzica era nata il 9 settembre del 1993 ed era originaria di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, ma viveva nel Pavese. Laureata in Biologia ed iscritta all'ordine, si era laureata a Milano dove aveva conseguito anche un master in Fisica. Era arrivata a Napoli pochi mesi fa, dopo essere entrata alla PharmaTech Academy dell'Università Federico II di Napoli, la cui sede si trova a Scampia. Sui social, tante le foto dei suoi viaggi e di città europee come Helsinki ed Amburgo, ma anche tantissime tra Napoli e provincia, dove si trovava da qualche mese.

Cristina Frazzica e l'ultima foto su Instagram, scattata a pochi metri da Villa Rosebery

Il mare, sua grande passione: nell'ultima storia su Instagram, aveva caricato proprio uno scorcio di Posillipo, ripresa dal mare, con Villa Volpicelli in primo piano e la musica di "Un Posto al Sole" in sottofondo, visto che la villa fa anche da location per la soap opera italiana. Uno scatto avvenuto poco prima del tragico incidente nel quale è rimasta uccisa.

"Oggi è il giorno delle lacrime"

Tra i tanti ricordi in Rete, c'è anche quello di Silvia Grossi, scrittrice pavese ed amica di Cristina. "Sei stata una delle giovani menti più brillanti che io abbia conosciuto. Ti ho voluto e sempre ti vorrò bene. Non ti dimenticheremo mai, Cri, te lo prometto! Oggi è il giorno del dolore e delle lacrime, devastanti, ma so che ci guiderà sempre il tuo sorriso e la tua gioia di vivere", ha scritto Poggi sui propri profili social. La scrittrice e giornalista ha anche postato una foto assieme, dove le due sono al mare, sorridenti.

Silvia Grossi (a sinistra) e Cristina Frazzica (a destra). Foto / Facebook Silvia Grossi