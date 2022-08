Morta dopo il parto, il marito di Vincenza: “Verità per nostro figlio” Andrea Cannavale, il marito di Vincenza Donzelli, chiede in un’intervista rilasciata al Mattino verità sulla morte della moglie. “Quando mio figlio un giorno mi chiederà come e perché è morta, dovrò dargli una risposta”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Andrea Cannavale e Vincenza Donzelli. Foto / Francesco Emilio Borrelli, Facebook

Chiede la verità Andrea Cannavale, il marito di Vincenza Donzelli morta a 43 anni dopo aver dato alla luce un figlio. Una verità soprattutto per il figlio, perché "quando un giorno mi chiederà come e perché è morta la madre, dovrò necessariamente dargli una risposta". Per lui invece, la rassegnazione, perché "so che nulla potrà restituirmi Vincenza, tutto il resto vale poco". Lo ha raccontato in una lunga intervista rilasciata al Mattino nelle scorse ore. Andrea Cannavale, figlio dell'indimenticato Enzo attore napoletano, ha raccontato tutto il suo calvario di questi giorni, dopo la tragedia che lo ha colpito.

"Neanche quando è morto mio padre le testimonianze di affetto, e di accorata partecipazione, sono state tali e tante", ha spiegato Andrea Cannavale, che al Mattino ha anche annunciato di voler creare "un'associazione culturale nel nome di Vincenza", che del resto era molto conosciuta per il suo impegno nella cultura: era stata anche fondatrice della Galleria Borbonica di Napoli. Sulle cause della sua morte farà luce la Procura della Repubblica di Napoli, ma Andrea Cannavale ha ribadito ancora una volta che durante la gravidanza non vi sono stati problemi di alcuni tipo, anzi: una gravidanza definita "perfetta: nove mesi senza un solo problema. Stava talmente bene che non ha mai smesso di lavorare". E quando finalmente era arrivato il grande giorno, ricorda: "Lei più felice che mai, io divorato dall’ansia e dall’emozione. Chi lo avrebbe mai immaginato che di lì a poco mi sarei ritrovato solo. Solo a crescere il nostro bambino. Ancora non mi sembra vero. In una manciata di ore si è infranto il sogno più bello della mia vita".

Intanto, la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte di Vincenza Donzelli. La donna aveva partorito il 9 agosto scorso in una clinica privata napoletana con un parto programmato: ma a seguito del parto sarebbero sorte delle complicazioni, con una emorragia. Vincenza sarebbe stata trasferita, quindi, all'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, in terapia intensiva. Il bimbo sta bene, mentre lei è deceduta. E per questa vicenda, Andrea Cannavale torna a chiedere chiarezza, verità e giustizia. In nome del figlio.