Morta Angela Francese, storica parlamentare comunista: lutto nella Sinistra a Napoli Morta Angela Francese, ex parlamentare del Pci. Il cordoglio delle istituzioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Angela Francese

Addio ad Angela Francese, storica parlamentare napoletana del Partito Comunista Italiano (Pci), morta all'età di 75 anni. Sinistra in lutto a Napoli. Francese era originaria del quartiere di Secondigliano, nell'area nord della città, aveva lavorato in fabbrica prima di entrare in politica. È stata la prima donna ad entrare nella segreteria provinciale del Pci e nel 1987 è diventata segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti.

Il ricordo delle istituzioni: "Una donna del popolo"

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando dal mondi istituzionale in queste ore per la sua scomparsa. L'ex governatore della Campania, Antonio Bassolino, scrive sul suo profilo social ufficiale: "Grande è la tristezza per la scomparsa di Angela Francese: autorevole dirigente e parlamentare del PCI, bella e schietta persona. Affettuose condoglianze alla sorella Carmela ed ai familiari".

Commosso il ricordo di Valeria Valente (Pd) che scrive: "Una politica che non recide le proprie radici ma anzi di quel legame fa la stella polare del suo agire, diventando così strumento per realizzare il bene comune. Con uno sguardo che per noi, direi, non può che essere rivolto a chi ha di meno, vive ai margini, paga il prezzo più salato della disuguaglianza, lotta per i propri diritti, a cominciare da quello per il lavoro. Questa è stata Angela Francese, esponente del PCI napoletano con alle spalle l’esperienza della fabbrica, in cui ha lavorato e di cui ha conservato memoria, come dimostra il suo impegno per i diritti delle operaie e delle lavoratrici campane". E conclude: "Una donna e una dirigente politica eccezionale, che ha mantenuto orgogliosamente cuore e testa nel mondo da cui proveniva, e che ha sempre cercato di promuovere il protagonismo delle altre nei diversi incarichi istituzionali e politici, locali e nazionali. Lo ha fatto anche da deputata, alla Camera, dove è stata eletta per diverse legislature, collaborando come Segretaria nell’Ufficio di Presidenza di Nilde Iotti con cui, come ricordava con emozione, costruì un legame non solo politico ma anche umano profondo e forte.

Era anche lei una delle “ragazze” di via dei Fiorentini, laboratorio di legami e relazioni che ancora ha molto da dire alle donne (e non solo) di oggi.

Mentre Bernardino Tuccillo, ex sindaco di Melito e assessore comunale a Napoli, aggiunge: "Angela Francese ci ha lasciati, dirigente,poi parlamentare del Pci, una donna unica. per coraggio, combattività, intelligenza.Ha vissuto a lungo nella mia Melito, perché la sorella sposò Giancarlo Ienco , mio caro amico,figlio dello storico sindaco comunista Giuseppe Ienco.Angela è stata anche Consigliere comunale a Melito, la mia terra,che oramai non riconosco più!Cara Angela,ti ho voluto bene, per me sei stata un esempio ed un prezioso Riferimento politico ed umano..La terra ti sia Lieve Amica mia. Un fraterno abbraccio ai suoi cari".