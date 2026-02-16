Morde un poliziotto durante un controllo, il fratello interviene e picchia gli agenti: entrambi arrestati

Due fratelli arrestati a Marcianise, nella provincia di Caserta, per aver aggredito i poliziotti durante un controllo. Nel corso di servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dalla Questura di Caserta in occasione del Carnevale 2026 e degli eventi previsti, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Marcianise sono per la presenza di un giovane in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol. L'uomo, alla vista degli agenti, ha iniziato a inveire contro di loro, per poi dimenarsi con calci e pugni, fino ad arrivare a mordere uno dei poliziotti alla mano.

Nella confusione generata dalla breve colluttazione, è intervenuto un secondo uomo, fratello del primo, che ha minacciato e poi aggredito fisicamente i poliziotti, nel tentativo di impedire che uno degli operatori facesse salire il fratello a bordo dell'auto di servizio. Così, dopo le formalità di rito, i due fratelli, di 28 e 32 anni, sono stati arrestati per oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. L'iter si è concluso nella mattinata odierna, lunedì 16 febbraio, quando il principale autore dell'aggressione è stato destinatario della misura cautelare dell'obbligo di firma.