Mondragone, tre donne rischiano di annegare in mare: salvate da un finanziere in vacanza Il militare della Guardia di Finanza, un 48enne del posto ma in servizio a Lecco, ha notato le tre donne in difficoltà, in balia della corrente e non ci ha pensato su due volte: si è tuffato in mare e, con l’aiuto di un materassino, è riuscito a trarre in salvo le tre donne, nessuna delle quali ha riportato gravi conseguenze.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella giornata di ieri, domenica 8 agosto, a Mondragone, nella provincia di Caserta, dove tre donne hanno rischiato di annegare in mare a causa della risacca. Per fortuna, sul posto c'era un finanziere libero dal servizio, in vacanza, che non ci ha pensato due volte e si è tuffato in mare, salvando le tre donne. La vicenda si è verificata sul Lido Venere, dove A.L., militare della Guardia di Finanza del posto, ma in servizio a Lecco, si trovava in vacanza. L'uomo ha notato le tre donne in difficoltà al largo e si è subito adoperato per salvarle: aiutandosi con un materassino, l'uomo ha raggiunto prima la più anziana delle donne, una 60enne, e poi anche le altre due, la figlia e un'amica della giovane, riportandole a riva.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno trasportato le tre malcapitate per accertamenti alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: nessuna di loro, per fortuna, ha riportato gravi conseguenze, ma soltanto un grande spavento.

Tragedia in mare a Castel Volturno, uomo muore per salvare il figlio

Da Ischitella, frazione di Castel Volturno, molto vicina a Mondragone, arrivano purtroppo brutte notizie: un uomo di 62 anni originario di Parete, ancora nel Casertano, è morto dopo aver salvato il figlio, che rischiava di annegare. Il giovane, che si trovava in mare, è stato trascinato via dalla corrente: il 62enne si è così tuffato in acqua per salvare il figlio, riuscendo a portarlo a riva. L'uomo è stato però colpito da un malore improvviso, con ogni probabilità un infarto, che non gli ha lasciato scampo: saranno gli esami del caso a stabilire le esatte cause della morte.