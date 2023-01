Mondragone, entra nella sala giochi e ruba una intera slot machine da un quintale Un 40enne di Mondragone (Caserta) è stato arrestato per furto aggravato: sarebbe evaso dai domiciliari per compiere un furto in una sala slot con dei complici.

A cura di Nico Falco

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, avrebbe lasciato la sua abitazione e, insieme a dei complici, sarebbe andato a saccheggiare una sala giochi. Nel bottino, una slot machine: i carabinieri gliel'hanno trovata in casa, insieme a poco meno di 200 euro in contanti che erano nella cassetta. Sono scattate così nuovamente le manette per un 40enne di Mondragone, in provincia di Caserta, accusato di furto aggravato in concorso oltre che di evasione.

Il furto risale alla notte tra il 24 e il 25 gennaio scorsi, quando una banda di ladri aveva fatto irruzione in una sala giochi della statale Domiziana. I malviventi, probabilmente intenzionati a scassinare le cassette delle monete, avevano finito col portarsi via una intera slot machine dal peso di circa cento chili. Le indagini sul furto erano state affidate ai carabinieri, che avevano esaminato i nastri della videosorveglianza per ricostruire la dinamica e identificare il gruppo. E i militari erano così risaliti al 40enne, già noto alle forze dell'ordine e che già si trovava sottoposto agli arresti domiciliari.

È scattata la perquisizione domiciliare e nella casa dell'uomo sono stati trovati la slot machine rubata, adagiata in un angolo e semi coperta da altri oggetti, la scheda elettronica esplicativa del dispositivo e 189 euro in monete, anche questi finiti sotto sequestro in quanto provento del furto: era il denaro contenuto nella cassetta interna. Il 40enne è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima, e sono in corso ulteriori indagini per dare un nome agli altri componenti della banda.