Minorenni aggrediti da giovanissimi dopo la cena di fine scuola al Vomero Quattro ragazzini sono stati picchiati mentre erano ai giardinetti di via Ruoppolo, al Vomero; sarebbero stati aggrediti da coetanei senza motivo.

A cura di Nico Falco

Quattro ragazzini sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei sconosciuti ai giardini di via Ruoppolo, al Vomero, nella zona collinare di Napoli. É accaduto venerdì sera, 9 giugno, i genitori hanno raccontato l'episodio nella denuncia sporta ai carabinieri e che Fanpage.it ha potuto visionare; i militari hanno avviato gli accertamenti per identificare i responsabili; si tratterebbe di ragazzi giovanissimi, probabilmente anche loro minorenni, che si sarebbero dileguati subito dopo.

L'aggressione è avvenuta dopo una cena in un pub della zona, dove diversi ragazzi della stessa classe si erano riuniti, insieme ai genitori, per la fine dell'anno scolastico. Al termine del pasto i quattro, che hanno tutti meno di 14 anni, si sarebbero allontanati per andare a giocare nei giardinetti di via Ruoppolo. E lì sarebbe avvenuta l'aggressione, immotivata, con spintoni e schiaffi. Nella denuncia si legge che uno di loro è tornato poco dopo al pub per chiedere aiuto. E, quando i genitori sono andati ai giardinetti, hanno visto un gruppetto di giovanissimi che si allontanava verso via Giambattista Ruoppolo.

Gli adulti hanno quindi appreso che i figli, mentre si trovavano nella zona pedonale intorno ai giardini, erano stati aggrediti poco prima da quei ragazzi, che li avevano prima insultati e minacciati e poi erano passati alle vie di fatto; quando uno dei più grandi aveva reagito, loro se l'erano presa colpendo anche il bambino più piccolo che stava andando ad avvisare i genitori. I ragazzini hanno riportato graffi ed escoriazioni, le loro condizioni non sono gravi e non c'è stato bisogno di medicazioni in ospedale.