Minaccia una donna in hotel e si barrica in camera, bloccato con due pistole e tre coltelli a Napoli Un uomo ha minacciato di morte una donna in un hotel a Napoli; bloccato dai poliziotti, aveva tre coltelli e due pistole a salve. È stato denunciato.

A cura di Nico Falco

Ha litigato ferocemente con una donna, minacciando di ucciderla, poi si è barricato nella stanza. I poliziotti, chiamati dagli altri ospiti della struttura, lo hanno trovato in possesso di tre coltelli e di due pistole a salve. Storia strana, quella che arriva da un hotel del corso Novara, nel centro di Napoli, a pochi passi dalla stazione centrale. Protagonista un 52enne napoletano senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 20 aprile, in seguito all'allarme pervenuto alla Centrale Operativa della Questura di Napoli: gli ospiti di un hotel avevano chiamato le forze dell'ordine perché da una delle camere arrivavano minacce, urla, rumori di una violenta lite. Quando i poliziotti sono arrivati sul corso Novara e hanno individuato la stanza, hanno trovato nel corridoio la donna che era arrivata nella struttura col 52enne: era a terra, nel corridoio, in evidente stato di agitazione. Ha raccontato di essere stata minacciata da un uomo armato di pistola che si era poi chiuso nella camera.

Con le dovute cautele i poliziotti sono riusciti ad accedere alla stanza e a bloccare il 52enne e a sottoporlo al controllo; addosso gli hanno trovato due pistole, tra cui una Luger, risultate entrambe repliche e prive di tappo rosso. L'uomo aveva poi 25 cartucce, anche queste a salve. Rinvenuti, infine, i tre coltelli, lunghi otto, diciotto e venti centimetri. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire i motivi della lite e le ragioni per cui l'uomo girasse armato.