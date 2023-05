Minaccia la sua psichiatra con una pistola: paura al Centro di salute mentale di Napoli La dottoressa è riuscita a scappare e chiedere aiuto: sul posto è arrivata la polizia, ma l’uomo non è stato fermato, bensì ricoverato a causa dei suoi problemi.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura al Centro di igiene mentale di Secondigliano, periferia Nord di Napoli, dove nella serata di ieri, martedì 16 maggio, un paziente ha tirato fuori una pistola e ha minacciato la sua psichiatra. La dottoressa, che in quel momento si trovava insieme a un'infermiera, è riuscita a scappare al piano superiore e a chiedere aiuto: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l'area, sequestrando la pistola utilizzata dall'uomo; per lui, l'Asl ha chiesto il fermo, ma si è invece deciso per il ricovero in ospedale, visti i problemi di natura psichiatrica che affliggono l'uomo.

"La nostra dottoressa, ancora sotto shock, ma con un grande spirito di servizio ha accompagnato il paziente in ambulanza sino all'Ospedale del mare. Un comportamento encomiabile che, ancora una volta, la dice lunga sulla professionalità e sulla qualità umana del nostro personale" ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro.

Anche durante il trasporto in ambulanza, il paziente ha continuato ad avere atteggiamenti molesti nei confronti della psichiatra. L'uomo è stato visitato al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare ed è stato poi trasferito nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Giovanni Bosco per ulteriori accertamenti. "Abbiamo messo a disposizione della nostra dottoressa un avvocato penalista per sporgere querela di parte e siamo pronti a costituirci parte civile in un eventuale processo" ha detto ancora Verdoliva.