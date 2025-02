video suggerito

Minaccia i dipendenti dell'ufficio postale, poi prende a testate i carabinieri: 28enne arrestato a Quarto Quando nell'ufficio postale sono arrivati i militari dell'Arma, il 28enne li ha aggredito, colpendoli con pugni, calci e testate: per l'uomo è scattato l'arresto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura a Quarto, all'interno di un ufficio postale della città dei Campi Flegrei, dove un uomo di 28 anni, originario del Benin, ha dapprima minacciato di morte i dipendenti, poi ha aggredito i carabinieri, che lo hanno infine arrestato. I militari dell'Arma della locale tenenza sono intervenuti nell'ufficio postale, dove era stata segnalata la presenza del 28enne: alla richiesta dei carabinieri di esibire i documenti, l'uomo non soltanto si è rifiutato, ma ha anche colpito i rappresentanti delle forze dell'ordine con calci e pugni; uno dei militari è stato inoltre colpito con una testata al volto.

Con non poca difficoltà, i carabinieri sono riusciti a bloccare e ad ammanettare il 28enne, che è stato trovato in possesso, all'esito della perquisizione personale, di carte di credito e documenti di identità oggetti di furto. Pertanto, al termine dell'intervento, il 28enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Nella vicina Pozzuoli, invece, un uomo di 41 anni, incensurato, è stato arrestato per furto di energia elettrica. I carabinieri della locale stazione hanno controllato il negozio di elettrodomestici dell'uomo, scoprendo un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica: stimato un danno di circa 20mila euro.