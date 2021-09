Minaccia ex moglie e figlia ma dopo la denuncia si ripresenta sotto casa: arrestato Minaccia la ex moglie e la figlia introducendosi in casa, ma viene denunciato: poche ore dopo però si presenta di nuovo sotto casa loro come se niente fosse, ricominciando a minacciarle. Arrestato per violazione di domicilio e atti persecutori un 34enne di Torre del Greco con precedenti di polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo è stato arrestato a Portici dopo aver minacciato la propria ex moglie e la figlia: l'uomo poco prima era stato denunciato proprio per lo stesso reato, ma non gli era bastato ed è così tornato sotto l'abitazione delle due donne. Alla fine, è stato arrestato dai poliziotti per violazione di domicilio ed atti persecutori e rischia ora una pesante pena in caso di condanna.

Tutto è iniziato nella serata di ieri, giovedì 23 settembre: la donna è arrivata nel commissariato di Portici-Ercolano per denunciare l'uomo che, poco prima, si era introdotto nella sua abitazione per minacciare sia lei che la figlia. Comportamenti che la donna ha spiegato erano avvenuti anche in altre occasioni. I poliziotti hanno così provveduto a verbalizzare la denuncia contro l'ex marito, lo hanno raggiunto e lo hanno denunciato per atti persecutori e violazione di domicilio. Ma poco dopo, la donna ha dovuto di nuovo chiamare gli stessi agenti di polizia: del tutto incurante della denuncia a piede libero, l'uomo si è ripresentato sotto casa delle due donne, minacciandole nuovamente. Stavolta i poliziotti del commissariato di Portici-Ercolano lo hanno raggiunto e fermato in flagranza di reato. Stavolta, seppur per gli stessi reati, è scattato l'arresto: il 34enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato quindi portato in carcere ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di processo. Per le due donne, invece, l'incubo appare essere finito: l'uomo infatti si era reso protagonista di simili gesti già in passato, come raccontato dalla ex moglie nel corso della denuncia presentata alle forze dell'ordine.