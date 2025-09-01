Minaccia due minorenni con una pistola e ne picchia uno con una mazza da baseball: 40enne arrestato nel Casertano

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato e sottoposto ai domiciliari: deve rispondere di porto abusivo di arma da fuoco, porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, minaccia aggravata e lesioni personali.

Immagine di repertorio

Una violenza ingiustificata ai danni di due minorenni ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni, finito in manette a Maddaloni, nella provincia di Caserta. Nella fattispecie, gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, sono intervenuti in zona "Villaggio dei Ragazzi", dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta, un uomo che stava minacciando un gruppo di minorenni, armato di una pistola e di una mazza da baseball; dalle parole, l'uomo è poi passato all'azione, colpendo uno dei minorenni e provocandogli delle lesioni, fortunatamente non gravi.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il 40enne – un uomo originario dell'Ucraina – in evidente stato di agitazione: alla vista degli agenti, l'uomo ha tentato di nascondere la pistola, completa di caricatore e cartucce. Il 40enne è stato pertanto fermato dai poliziotti, che hanno sequestrato l'arma da fuoco e la mazza da baseball, arrestando l'uomo in flagranza di reato con le accuse di porto abusivo di arma da fuoco, porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, minaccia aggravata e lesioni personali; il 40enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.