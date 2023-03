Minaccia di far esplodere la casa col gas: dentro ci sono una donna e i bambini Un uomo di 33 anni è stato arrestato all’Arenaccia: ha minacciato di far esplodere un appartamento col gas, dentro c’era una donna e i suoi bambini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Minaccia di far saltare in aria un appartamento con all'interno una donna e dei bambini, ma per fortuna viene fermato dagli agenti intervenuti. La vicenda è accaduta all'Arenaccia, in via Alfonso d'Avalos: il 33enne è stato arrestato ed ora deve rispondere di minaccia, danneggiamento, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Dovrà ora anche chiarire la sua posizione davanti all'autorità giudiziaria per quanto riguarda la sua presenza sul territorio nazionale, dal momento che è risultato anche irregolare.

La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, dopo che in centrale è arrivata una segnalazione riguardante una persona in forte stato di agitazione su via d'Avalos, nella zona dell'Arenaccia. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l'uomo che minacciava di far saltare in aria l'appartamento dove si trovavano una donna con alcuni bambini, usando una bombola di gas. Circostanza, quest'ultima, confermata anche dal fatto che dall'appartamento fuoriusciva un forte odore di gas, che ha fatto capire agli agenti le vere intenzioni dell'uomo. A quel punto è scattato l'intervento: l'uomo è stato bloccato dopo una breve colluttazione, mentre poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della bomba di gas, subito sigillata. L'uomo è stato intanto arrestato: si tratta di un 33enne originario della Repubblica Dominicano, risultato anche irregolare con il permesso di soggiorno: deve rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, nonché di minaccia e danneggiamento.