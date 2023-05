Minaccia con una pistola le ex e il nuovo compagno fuori alla scuola elementare all’uscita dei bimbi È accaduto a Carinaro, nella provincia di Caserta: qui, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 73 anni, che è stato portato in carcere.

A cura di Valerio Papadia

La pistola sequestrata al 73enne

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 maggio, all'esterno della scuola elementare che sorge in via Alessandro Manzoni a Carinaro, nella provincia di Caserta. Intorno alle 13.30, orario di uscita dei bambini dall'istituto, un uomo di 73 anni ha avvicinato la ex e il nuovo compagno e li ha dapprima insultati, poi li ha minacciati con una pistola, una Magnum calibro 357. Il 73enne voleva parlare con la donna e il nuovo compagno e li ha avvicinati dunque all'esterno della scuola, mentre la ex stava aspettando l'uscita della figlia e il compagno si trovava in auto.

L'uomo, colto dalla paura, ha messo in moto la vettura e si è allontanato, mentre la donna ha avvisato il personale scolastico, che ha ritardato l'uscita dei bimbi, che sono rimasti così all'interno dell'istituto per evitare che potessero correre eventuali pericoli.

Il 73enne è stato disarmato da un poliziotto libero dal servizio

Sul posto, un agente della Polizia Penitenziaria libero dal servizio, ha notato l'uomo con la pistola, lo ha avvicinato e lo ha disarmato, bloccandolo. Poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Marcianise, che hanno arrestato il 73enne, residente a Gricignano d'Aversa, sequestrando la pistola e sei cartucce. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.