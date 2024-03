Migliorano le condizioni del 33enne investito ad Avellino: era in terapia intensiva da un mese In terapia intensiva da un mese dopo essere stato investito sul viale Italia ad Avellino: migliorano le condizioni del 33enne, trasferito in un altro reparto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha finalmente lasciato il reparto di Terapia Intensiva il 33enne investito sul viale Italia di Avellino lo scorso 2 febbraio. Il giovane era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, e da allora non aveva più lasciato l'Unità di Terapia Intensiva. Da oggi, a distanza di un mese, il giovane è stato trasferito in un nuovo reparto, ma le sue condizioni sono sensibilmente migliorate.

Il ragazzo, originario della provincia di Avellino, era uscito dalla facoltà di Enologia dell'Università Federico II di Avellino, quando venne investito da un automobilista, che si fermò subito a prestare soccorso. L'impatto fu violentissimo, e il giovane finì sbalzato sul suolo, a distanza di diversi metri. Sul posto arrivò subito il personale medico a bordo di un'ambulanza del 118, che ne dispose il trasferimento immediato in ospedale, mentre carabinieri e polizia municipale rimasero sul posto per i rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze dei presenti. Le sue condizioni furono giudicate gravissime, e per lui fu disposta la terapia intensiva: da allora amici e parenti hanno sperato nel miglioramento, ma solo oggi, a distanza di un mese, per il giovane si è aperto finalmente uno spiraglio, con l'uscita dall'intensiva ed il trasferimento in un altro reparto.