Migliora la qualità della vita nella provincia di Napoli: ora è quartultima in Italia

Migliora la qualità della vita nella provincia di Napoli: dal 106° posto dello scorso anno, penultimo nella classifica stilata dal Sole 24 Ore, quest'anno è salita di due posizioni, raggiungendo il 104° posto su 107 province totali italiane. Un dato comunque amaro per la provincia di Napoli, che si conferma dunque una delle province dove si vive peggio in Italia. E con tutti gli indicatori (o quasi) al ribasso. Se per quanto riguarda Ricchezza e Consumi si guadagna un posto (dall'ultimo al penultimo), il crollo verticale è quello che riguarda Affari e Lavoro: 69 le posizioni perse, scendendo al 93° posto complessivo. Troppi i lavoratori in cassa integrazione, troppo alta la disoccupazione giovanile, troppe le aziende che hanno chiuso i battenti: in provincia di Napoli il tasto dolente resta sempre quello del lavoro.

Meglio invece sotto il punto di vista dell'indicatore di Giustizia e Sicurezza: diminuiscono gli scippi e le cause civili, ma al contempo aumentano le truffe. Complessivamente, la provincia di Napoli è comunque 99esima, con un +6 di miglioramento. Per quanto riguarda Demografia e Società, la provincia partenopea è 97esima, perdendo altre 32 posizioni. Pesa in particolare il dato sugli "emigrati ospedalieri", ovvero chi si reca fuori regione per le proprie cure, in netto aumento. Resta stabile il parametro Ambiente e Servizi, con il suo 101° posto. Ma qui il crollo è avvenuto post 2008, quando la provincia era 23esima (e nel 2000 raggiunse addirittura il 3° posto nazionale). Da allora, un crollo verticale agli ultimi posti. Unico sorriso è il parametro Cultura e Tempo libero, che fa registrare un promettente +31, portando la Provincia di Napoli al 37° posto nazionale.

La situazione nelle altre province campane

Se Napoli piange, non ridono le altre province: Avellino scende dal 73° al 77° posto, resta stabile invece Benevento (76°) che dunque è la provincia della Campania dove si vive meglio. Lieve miglioramento per Salerno, che sale di due posizioni: ora è 90° in Italia. Stabile invece la provincia di Caserta, al 101° posto su 107 province. Complessivamente, dunque, tutte le province della Campania non raggiungono la metà "alta" della classifica, né ci sono riuscite negli ultimi 35 anni: per la provincia di Avellino il miglior "risultato" è appunto il 73° posto dello scorso anno, per Benevento il 70° del 1999, mentre per Caserta il 77° del 2003 e per Salerno resta "storico" il piazzamento al posto 80° in classifica conseguito nel 1990 e poi solo sfiorato. Napoli, invece, nel 2000 era 65esima in Italia: ma da allora, è scesa inesorabilmente agli ultimi posti nazionali.