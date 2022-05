Migliora la bambina di 6 anni investita a San Pietro a Patierno, operata al Santobono Migliorano le condizioni della bimba di San Pietro a Patierno, Napoli nord, investita questa mattina; è stata operata al Santobono per la frattura di un femore.

A cura di Nico Falco

Migliorano le condizioni della bambina di 6 anni investita da uno scooter questa mattina a San Pietro a Patierno, nella periferia nord di Napoli. La piccola è stata operata per una frattura al femore al Santobono; nell'impatto ha riportato anche un trauma alla milza che le ha causato un piccolo ematoma, ma sta bene. Attualmente è ricoverata nell'ospedale pediatrico, in prognosi riservata e sotto osservazione, ma il suo stato di salute non desta particolari preoccupazioni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di stamattina, 12 maggio. La bimba stava andando a scuola insieme alla madre, era in via Nuovo Tempio quando è stata travolta da un giovane in scooter; nell'impatto è stata sbalzata al suolo. La piccola è stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Le verifiche dei sanitari hanno evidenziato la frattura alla gamba ma sono stati esclusi danni interni di grave entità: soltanto un ematoma alla milza che i medici stanno monitorando ma che con tutta probabilità si riassorbirà senza conseguenze di rilievo. La violenza dello scontro ha causato spavento tra i diversi testimoni, inizialmente le condizioni erano apparse più gravi di quanto poi accertato al Santobono.

Il giovane alla guida dello scooter, un 17enne del posto, si era fermato per prestare i primi soccorsi. È stato identificato dagli agenti della Polizia Locale (sezione infortunistica stradale, capitano Antonio Muriano), che lo hanno accompagnato in ospedale per gli esami, da prassi, per verificare l'assunzione di stupefacenti o alcol. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro per le indagini.