"Miei video fatti con l'AI per chiedere soldi, è una truffa": l'allarme del cantante Roberto Colella Il cantante e musicista partenopeo, leader del gruppo La Maschera, lancia l'allarme sui social: qualcuno, con l'intelligenza artificiale, sta creando video in cui lui chiederebbe soldi a follower e fan.

A cura di Valerio Papadia

Ci si interroga quotidianamente sulle opportunità e i pericoli dell'intelligenza artificiale. Questi ultimi, infatti, sono concreti e potrebbero servire a scopi non proprio nobili, anzi: è il caso di quanto denunciato da Roberto Colella, cantante e musicista napoletano, leader del gruppo La Maschera, che sui propri canali social ha messo in guardia fan e follower su una potenziale truffa che lo riguarda in prima persona. Qualcuno, infatti, tramite l'ausilio proprio dell'intelligenza artificiale, ha creato dei video che lo ritraggono per indurre in errore i malcapitati e ignari fan del cantante e spillargli denaro.

In una Instagram story, Colella ha mostrato uno di questi video mendaci e ha messo in guardia quanti lo seguono: "Ennesimo contatto falso – scrive il cantante -. Chiede soldi e dice che il mio manager è Al Bano Carrisi (cosa che mi farebbe pariare tantissimo). Scherzi a parte, roba da denuncia!".

Un caso analogo è capitato a Nino D'Angelo

Un altro cantante napoletano, nelle scorse ore, ha denunciato un episodio molto simile: si tratta di Nino D'Angelo, che ha sporto querela ai carabinieri per il furto della sua identità. Il copione è pressoché identico: D'Angelo ha infatti avvertito i militari sull'esistenza di un video creato con l'intelligenza artificiale nel quale un suo clone artefatto chiede soldi ai fan. "Non farei mai una cosa del genere" ha detto il cantante a coloro che lo seguono.