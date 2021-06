«Vederti ridere, quanto fa bene ad uno come me; vederti ridere; fa stare meglio anche uno come me». Correva l'anno 2018, era prima che il Covid sconvolgesse le nostre vite e costringesse i cantanti a restare in casa, senza contatto con il pubblico. Napoli, piazza Plebiscito, cuore e simbolo della città partenopea, la piazza più grande che parte dalle strade e corre verso il mare. Al centro di un gruppo di ragazzi, soprattutto di ragazze c'è un giovane con la chitarra, intorno a lui un po' di spazio per consentirgli di cantare. Lui si chiama Michele Merlo, all'epoca aveva 25 anni. È conosciuto come Mike Bird, è emerso nel talent show "Amici" di Maria De Filippi, è un talento che farà strada, dicono gli addetti ai lavori. Che non sanno, perché nessuno può saperlo, cosa invece gli riserverà un tragico destino.

Il breve live napoletano di Mike Bird, al secolo Michele Merlo, prematuramente scomparso la sera del 6 giugno scorso a causa di una leucemia fulminante, dopo la tragica scomparsa è stato ricondiviso ora migliaia di volte dal profilo Instagram del cantante, che a commento della sua giornata partenopea scriveva una frase che letta oggi, alla luce del tragico epilogo, sa di beffa crudele ma che all'epoca mostrava solo l'enorme sensibilità di un ragazzo per coloro che condividevano le sue parole e la sua musica e le sue passioni, nonché il progetto di un sogno di diventare una stella della musica leggera italiana e non solo: «300 cuori sono scoppiati. Grazie Napoli. Grazie ragazzi. Mi avete salvato la vita».

Biografia di Michele Merlo, in arte Mike Bird

Michele era nato nel 1993 a Marostica, in provincia di Vicenza, nel Veneto, ma era cresciuto tra Italia e Inghilterra. Concorrente di ‘Amici' nell'edizione 2017, dopo il tentativo di sbarcare a X Factor, si era distinto nel talent di Maria De Filippi anche per i diversi scontri col suo coach, ovvero il cantante Morgan, con cui però c'erano stati diversi scontri. Eliminato in semifinale ad Amici, aveva inciso nel 2017 Cinemaboy, con il nome di Mike Bird. È del 2020 l'album ‘Cuori stupidi', primo in italiano, pubblicato con il suo vero nome. Nello scorso anno Michele si era cimentato anche con la scrittura dando alle stampe un romanzo.