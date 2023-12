Metro Linea 1 di Napoli, chiusura anticipata domani 20 dicembre: gli orari delle ultime corse Per verifiche tecniche domani, 20 dicembre, chiuderà prima la Linea 1; lo comunica l’Anm sul sito ufficiale, pubblicando gli orari delle corse da Piscinola e Garibaldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Domani, mercoledì 20 dicembre, la metropolitana della Linea 1 di Napoli chiuderà prima, anticipando le ultime corse. Lo comunica sul proprio sito web l'Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. Il motivo è nella necessità di effettuare attività di verifiche sulla linea. Nel dettaglio, si legge nella nota, le ultime corse saranno:

da Piscinola alle ore 21.10

da Garibaldi alle ore 21.34

A Capodanno niente metro non stop

Intanto, è saltato l'accordo tra Anm e sindacati per garantire i prolungamenti delle linee nella notte di Capodanno, tra il 31 dicembre e 1 gennaio 2024. L'azienda aveva offerto 155 euro per le giornate di 25 dicembre e 1 gennaio e 310 euro per la notte di Capodanno, somma nettamente più bassa di quella offerta negli anni scorsi, che era stata di 500 euro. Il 24 dicembre la Linea 1 chiuderà alle ore 20.