Meteo, ultimi giorni con le ottobrate: poi tornano piogga e freddo su Napoli e Campania Fine settimana in arrivo carico di pioggia: addio alle ottobrate, che torneranno però lunedì con temperature sopra i 25 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Ultimi giorni di bel tempo su Napoli e sulla Campania: poi una perturbazione in arrivo dal Nord porterà a tempo incerto su tutta la regione, per poi trasformarsi in pioggia vera e propria a partire da venerdì 18 ottobre. Complessivamente, la peggiore giornata sarà proprio sabato 19 ottobre, quando sono previsti forti piogge e temporali su Napoli e zone limitrofe, ma anche in quelle dell'interno. La situazione tornerà stabile a partire da lunedì 21 ottobre, quando si avrà un nuovo sbalzo termico, con le temperature che torneranno sopra i 25 gradi un po' in tutta la regione.