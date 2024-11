video suggerito

Meteo, sole e caldo anomalo su Napoli e Campania nel fine settimana 9-10 novembre Caldo anomalo anche nel fine settimana del 9-10 novembre su Napoli e Campania: ma dal 13 arriveranno piogge e bruschi cali di temperatura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La situazione meteo in Campania

Sarà un fine settimana ancora una volta anomalo quello del 9-10 novembre su Napoli e Campania: ancora sole e caldo infatti saranno i protagonisti nei prossimi due giorni sull'intera regione, con le temperature che arriveranno fino ai 24 gradi nelle zone dell'interno, come sul Sannio e in Alta Irpinia. Forte caldo che produrrà anche l'effetto nebbia soprattutto alle prime ore del mattino e in piena notte, normale conseguenza del forte caldo diurno che sarà seguito dal crollo repentino di temperature nella notte, con escursioni termiche anche di oltre 10 gradi centigradi.

Tuttavia, il caldo anomale frutto del riscaldamento globale che ormai ha "cancellato" le ottobrate e l'estate di San Martino, unendo i due fenomeni in unico mese di "seconda tarda primavera", con temperature e meteo simili più a fine aprile-inizio maggio rispetto a quanto ci si aspetterebbe tra ottobre e novembre. Da martedì 12 novembre invece inizieranno gli annuvolamenti che porteranno poi mercoledì 13 novembre ai temporali veri e propri: non sono escluse allerte meteo da parte della Protezione Civile, proprio in occasione dell'arrivo delle piogge, che potranno essere anche intense. Il rischio, infatti, è soprattutto di tipo idrogeologico, visto che per diverse settimane le temperature sono state molto elevate e che la quantità di pioggia in arrivo potrebbe essere abbondante: tuttavia, per il momento si potrà godere anche di qualche giorno di sole e di caldo fuori stagione, come ormai avvenuto per quasi tutto il mese di ottobre.