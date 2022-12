Meteo Napoli, Ponte dell’Immacolata segnato dal maltempo: tornano piogge e temporali Cattive notizie, dal punto di vista meteorologico, per l’imminente Ponte dell’Immacolata: a Napoli, il meteo prevede il ritorno della pioggia.

A cura di Redazione Meteo

Un Ponte dell'Immacolata particolarmente ghiotto, questo del 2022, dal momento che l'8 dicembre cade di giovedì, a ridosso del weekend. Peccato, però, che dal punto di vista meteorologico, il Ponte dell'Immacolata si preannuncia disastroso, all'insegna del maltempo: a Napoli, infatti, le previsioni del tempo per i prossimi giorni prevedono il ritorno della pioggia, anche se le temperatura saranno abbastanza alte per le medie stagionali.

Ponte dell'Immacolata a Napoli, le previsioni del tempo nel dettaglio

Cominciamo da giovedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata: la giornata, sin dalle prime ora, sarà segnata dal maltempo, con piogge anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature, come detto in precedenza, si preannunciano però alte, nonostante la pioggia: massima prevista di 17 gradi e minima di 13.

Breve tregua dal maltempo, invece, venerdì 9 dicembre: non è prevista pioggia, ma i cieli si presenteranno molto nuvolosi. Attenzione anche al vento, con raffiche che arriveranno a toccare i 40 chilometri all'ora. Temperature ancora in aumento, con una massima di 18 gradi e una minima di 16.

Sabat0 10 dicembre torna la pioggia: non sono previsti, però, temporali, ma rovesci deboli, in attenuazione a partire dalla sera. Temperatura massima in aumento, con 19 gradi, mentre la minima si attesterà sui 15 gradi.

Pioggia prevista anche in chiusura di questo Ponte dell'Immacolata, domenica 11 dicembre: cieli coperti e pioggia debole fino al pomeriggio, mentre in serata torneranno i temporali. Anche domenica atteso vento molto forte, con raffiche fino a 40 chilometri orari; in diminuzione, invece, le temperatura, con una massima di 15 e una minima di 12 gradi.