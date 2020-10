L'autunno sta per fare definitivamente capolino a Napoli: le previsioni del tempo per il prossimo fine settimana, infatti, indicano il ritorno del maltempo sul capoluogo campano. Per le giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre è previsto il ritorno della pioggia, che potrà assumere anche carattere di rovescio temporalesco. Oltre al ritorno della pioggia, nel weekend si segnalano anche forti raffiche di vento: per quanto riguarda la giornata di sabato 3 ottobre, infatti, sono attese raffiche fino a 33 chilometri orari la mattina e addirittura fino a 41 chilometri orari nel pomeriggio; migliora leggermente la situazione domenica 4 ottobre, visto che nel pomeriggio i venti soffieranno a 28 chilometri all'ora. Al momento, però, non è stata diramata alcuna allerta meteo.

Sotto il profilo delle temperature, però, nonostante la pioggia e, come visto, le raffiche di vento molto forte attesi per il fine settimana, queste si manterranno abbastanza alte. Sabato, infatti, la massima si attesterà addirittura sui 28 gradi, mentre la minima toccherà quota 20 gradi. Temperature che diminuiranno leggermente domenica, quando i fenomeni piovosi si faranno più intensi: valori massimi di 23 gradi, mentre la minima toccherà quota 18 gradi.

Meteo Napoli, la prossima settimana maltempo diffuso in città

Il meteo del weekend fa da preludio alla tendenza per le previsioni del tempo per la prossima settimana. A partire da lunedì 5 ottobre, e almeno fino a giovedì 8, il meteo a Napoli sarà contraddistinto dal maltempo: sono attese piogge e temporali, con una sensibile diminuzione delle temperature, che saranno comprese tra i 17 e i 24 gradi.