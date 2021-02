Meteo Napoli, lunedì 8 febbraio ancora maltempo: la settimana inizia all’insegna della pioggia

Gli strascichi dell’allerta meteo prevista per questa domenica si faranno sentire anche all’inizio della prossima settimana, dal momento che questa terminerà alle ore 13 di domani, lunedì 8 febbraio, giornata in cui le previsioni del tempo indicano ancora pioggia e maltempo. Tendenza confermata, purtroppo, confermata per gran parte della prossima settimana.