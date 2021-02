Non sembra accennare a placarsi l'ondata di maltempo che sta attraversando Napoli negli ultimi giorni. Anche le previsione del tempo per la giornata di domani, giovedì 11 febbraio, infatti, indicano il persistere della pioggia, accompagnata ancora una volta da forti raffiche di vento. Gran parte delle precipitazioni sono attese per la mattinata di domani; per il resto della giornata, invece, la pioggia si dovrebbe alternane a una nuvolosità comunque molto marcata.

Il vento, come detto, sarà molto forte: al mattino saranno molto tesi e proverranno da Sud-Sudovest, mentre al pomeriggio diventeranno moderati, con provenienza da Ovest-Sudovest; la velocità massima registrata dalle raffiche sarà di 21 chilometri orari, con raffiche anche di 27-28 chilometri all'ora. Per quanto riguarda le temperature, infine, si manterranno ancora al di sopra delle medie stagionali, con massime di 16 gradi e minime di 11 gradi, prima dell'arrivo del gelido burian che, nel fine settimana, farà precipitare la colonnina di mercurio.

Le previsioni del tempo in Italia di giovedì 11 febbraio

In Italia, generalmente, le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 11 febbraio sarà contraddistinta dal bel tempo. Al Nord cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche pioggia che interesserà solo il Triveneto e nevicate sulle Prealpi; temperature comprese tra gli 8 e i 13 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso anche al Centro, con venti di maestrale che sferzeranno però su gran parte delle regioni; temperature comprese tra i 10 e i 16 gradi. Al Sud, infine, tempo instabile e piogge su Calabria, Basilicata e Puglia; temperature comprese tra gli 11 e i 16 gradi.