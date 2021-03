Torna la pioggia su Napoli e la Campania a partire da domani, venerdì 5 marzo. Ma oggi, giovedì 4, ci sarà ancora un clima per lo più primaverile, con temperature ancora nelle medie stagionali e cielo per lo più libero dalle nubi su tutta la regione. Ma già nel primo pomeriggio aumenteranno le raffiche di vento ovunque, e dunque la temperature percepita inizierà un primo parziale calo.

Si tratta di una perturbazione in arrivo che, tuttavia, si esaurirà nello stesso fine settimana del 6-7 marzo. Già dalla prossima settimana, infatti, il tempo tornerà di nuovo stabile. Nella giornata di oggi, il clima sarà quello già visto nei giorni scorsi: su Napoli, valori massimi attorno ai 17 gradi, le minime sui 6 gradi centigradi. Attenzione invece per il vento, che oscillerà tra i 9 ed i 13 chilometri orari sul capoluogo partenopeo. Mare comunque calmo o poco mosso: nessun rischio di mareggiate, né di problemi di collegamento tra le isole. Anche nelle zone dell'interno quadro climatico pressoché identico, con sole quasi ovunque e venti moderati. In Irpinia, raffiche particolarmente violente e che arriveranno fino a 20 chilometri orari, con le temperature che saranno leggermente più basse: 15 gradi i valori massimi, 5 quelli minimi. Anche nel Cilento venti piuttosto forti soprattutto lungo le coste. Lo zero termico si registrerà invece a quota 2.450 metri: nessun rischio neve sui rilievi dei Monti Picentini, dove le vette maggiori non arrivano a quota duemila. Da stasera, invece, prime nuvole nell'intera regione e da domani torna la pioggia a macchia di leopardo su tutta la Campania: condizioni di instabilità che dureranno per 48 ore circa.