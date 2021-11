Meteo Napoli e Campania: torna il sole, poi pioggia e vento per 48 ore Giornata di sole oggi su Napoli e Campania, domani e mercoledì piogge sparse e localmente intense. Poi da giovedì Estate di San Martino con temperature alte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Clima stabile oggi su Napoli e sulla Campania: sole per lo più diffuso e temperature attorno ai 20 gradi, per una estate di San Martino vera e propria, che come da tradizione arriva attorno all'11 novembre. Già domani, martedì 16 novembre, tornerà la pioggia, che durerà circa 48 ore su tutto il versante campano, per poi spostarsi verso sud-ovest, lasciando posto ad un ritorno del bel tempo.

Oggi intanto cielo sgombro di nubi anche a Napoli, con le temperature che oscilleranno tra i 21 gradi di valori massimi ed i 13 di valori minimi. Venti deboli e per lo più di Levante, che non causeranno particolari problemi: nel pomeriggio, venti di grecale che renderanno meno fredda la serata. Nel resto della Campania, situazione leggermente diversa: su Sannio e Irpinia nubi sparse ma senza rischi di pioggia, con raffiche fino a 21 chilometri orari di vento schiavo (est-nord-est), e temperature stabili tra i 20 gradi di massima e 12 di minime. Qualche rischio pioggia nell'Alto Sannio. Sulla Costiera Amalfitana, venti di schiavo fino a 18 chilometri orari, con temperature medie tra i 21 gradi nelle ore più calde. Nel resto della regione, cielo poco nuvoloso e venti fino a 21 chilometri orari, con temperature comprese tra i 20 gradi di valori massimi ed i 14 di valori minimi. Da domani qualche pioggia sporadica anche sul capoluogo di regione, mentre per mercoledì rischio allerta meteo per piogge intense e forti raffiche di vento. Ma da giovedì tornerà già il bel tempo su tutta la regione, e l'estate di San Martino durerà indicativamente fino a tutto il fine settimana compreso del 20 e 21 novembre prossimi.