Meteo Napoli e Campania, sole e temperature in aumento nel fine settimana 6-7 maggio Fine settimana di sole e caldo quello del 6-7 maggio su Napoli e la Campania: ma da lunedì tornerà la pioggia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fine settimana con temperature in aumento e sole su tutta la Campania quello del 6-7 maggio, con le massime anche fino a 23 gradi su Napoli. Ma da lunedì tornerà il tempo incerto, con possibili piogge su tutta la regione e tempo incerto anche nei giorni a seguire. Ma quello in arrivo sarà invece un fine settimana in linea con la primavera ormai a pieno regime. Merito di un anticiclone africano che, in arrivo dal deserto africano del Sahara, si sposterà verso il Mar Mediterraneo, portando aria calda che tra sabato e domenica a loro volta faranno schizzare verso l'alto la colonnina di mercurio.