Meteo Napoli e Campania: sembra inverno. Ma dalla prossima settimana clima di primavera Allerta meteo, pioggia e calo delle temperature. Ma da martedì 5 tornerà la Primavera su tutta l’Italia.

A cura di Redazione Meteo

Fa freddo e continuerà a far freddo nelle prossime ore: il bollettino meteo della Protezione Civile da qualche giorno è fisso sull'allerta giallo/arancione per la Campania: pioggia dopo un periodo lungo e preoccupante di siccità e calo repentino delle temperature atmosferiche. Per la giornata di sabato 2 aprile il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: vento freddo, pioggia e un ritorno al clima di novembre-dicembre.

Da martedì 5 tornerà la Primavera su tutta l’Italia e all’orizzonte si intravedono già i primi caldi simil-estivi, scrive Ilmeteo.it. Ma per ora il tempo continuerà a rimanere freddo specie al mattino, la prima proiezione per la nuova settimana indica il graduale ritorno della Primavera.

Calano i giorni di pioggia a Napoli

I giorni di pioggia a Napoli calano anno dopo anno, come testimoniano i dati Istat: nel 2020 la precipitazione totale annua dei capoluoghi di provincia era pari a 769 mm, in media -94 mm sul valore medio 2006-2015.. L’anomalia 2020 dal CLINO (CLimatological NOrmals, cioè i periodi di riferimento per valutare e descrivere le condizioni climatiche), in media -91 mm, è più alta proprio per la città di Napoli dove raggiunge -439,6 mm di pioggia caduta.