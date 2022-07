Meteo Napoli e Campania: sabato sole, domenica pioggia, fine settimana 30-31 luglio a due facce Fine settimana 30-31 luglio a due facce: sabato sole, domenica pioggia. Da lunedì si entra in un agosto “in netta controtendenza rispetto a luglio”, ha spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana a due facce quello del 30 e 31 luglio: un sabato con il sole, una domenica con la pioggia. Ma sarà il preludio ad un mese di agosto che si preannuncia caratterizzato dall'incertezza, come aveva già spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli. Sabato 30 luglio, temperature ancora alte e rischio pioggia tendente a zero, con umidità ancora molto forte: ma da domenica, e in particolare dalle 13 in poi, il rischio pioggia aumenterà sensibilmente: si attendono temporali sparsi sia a Napoli sia nelle zone dell'interno, almeno fino alle cinque del pomeriggio.

Il meteo del mese di agosto in Campania

"Sarà un mese in netta controtendenza", aveva spiegato nei giorni scorsi a Fanpage.it il meteorologo Adriano Mazzarella, "da lunedì 1° agosto, infatti, per circa 3-4 giorni, avremo una diminuzione di temperatura che oserei dire "epocale", con crolli anche di 10 gradi centigradi. Considerando le punte di 37-38 degli ultimi giorni, insomma, torneremo ai valori medi stagionali. Non dimentichiamo che agosto "chiude" l'estate", ha spiegato Mazzarella, "il cui mese più caldo rimane ormai luglio. Dal 15 agosto, poi, avremo il "bilanciamento idrico", ovvero tornerà anche la pioggia per delle perturbazioni in arrivo dall'Oceano Atlantico. Queste ultime, masse di aria fredda, si scontreranno con quelle caldissime e daranno origine soprattutto nelle zone dell'interno di Irpinia, Sannio e Matese, a violenti temporali e locali grandinate. Attenzione anche alle possibili raffiche di vento che potranno soffiare sempre da Ferragosto", ha concluso il professore.