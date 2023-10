Meteo Napoli e Campania, prime piogge d’autunno: entro fine settimana arrivano i temporali Settimana che inizia con la pioggia, poi il tempo tornerà stabile ma tipicamente autunnale. Entro il fine settimana, però, attesi forti temporali ovunque.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Meteo: le previsioni su Napoli e Campania

Arriva la pioggia su Napoli e la Campania: l'autunno, ormai iniziato astronomicamente da quasi un mese, ha iniziato ad essere tale anche a livello meteorologico, portando piogge su tutta la regione e sullo stesso capoluogo partenopeo. Anche le temperature sono nettamente calate rispetto ai giorni scorsi, passando ai 19 gradi di questa mattina, lunedì 16 ottobre, dopo un fine settimana abbondantemente sopra i 25 di media, ben al di sopra dei valori stagionali. Ma non sarà l'inizio di una settimana di pioggia: già nel tardo pomeriggio di oggi si assisterà ad un tempo che tenderà alla stabilità, anche se resterà fortemente nuvoloso anche nella giornata di domani.

Da mercoledì, locali schiarite, con possibilità di pioggia nelle zone dell'interno, ma sostanzialmente tempo stabile un po' ovunque. Resteranno invece sotto i venti gradi le temperature medie, almeno fino a venerdì. Nel fine settimana, infatti, torneranno a salire per arrivare ai 22-23 gradi di media, ma in compenso arriveranno dei veri e proprio acquazzoni particolarmente intensi in tutta la regione. Attesi nubifragi anche a Napoli e lungo le coste tirreniche, dove il forte vento potrebbe creare le condizioni "ideali" per possibili mareggiate soprattutto nella zona del Lungomare di Napoli e lungo le coste del Cilento. Non sono escluse possibili allerte meteo da parte della Protezione Civile, ma per il momento la situazione resta sotto controllo. L'evolversi del quadro meteorologico porterà a previsioni più dettagliate tra mercoledì e giovedì, quando apparirà più chiaramente l'intensità delle perturbazioni in arrivo su tutta la Campania.