Meteo Napoli e Campania, prima settimana di primavera con nuvole, nebbia e qualche pioggia Primavera “rimandata” a Napoli e in Campania: giornate di nuvole e nebbia, ma scarsa pioggia. Temperature ancora alta in tutta la regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La prima settimana di primavera non inizia nel migliore dei modi meteorologici per la Campania: nonostante l'equinozio di primavera cada nella giornata di oggi, lunedì 20 marzo (alle 22.24 circa in Italia), in realtà per la primavera meteorologica vera e propria bisognerà attendere ancora qualche giorno. Ci saranno ancora nuvole e tempo instabile su tutta la regione per diversi giorni, e prima di avere giornate calde e soleggiate bisognerà attendere i giorni più vicini alla Pasqua (che quest'anno cade il 9 aprile). Tuttavia, in queste giornate della prima settimana di primavera anche la pioggia sarà una rarità: il clima resterà instabile, con possibili rovesci nelle zone interne, ma comunque limitati e decisamente deboli. Anche le temperature resteranno nelle medie stagionali, attorno ai 16-17 gradi di valori massimi.

Questa mattina, in particolare, al tempo instabile si è aggiunta anche una fitta nebbia, che ha di fatto "inghiottito" anche le zone costiere. Un fenomeno, quello della nebbia, che si ripresenta sempre più spesso a Napoli: nebbia causata per lo più all’alta pressione associata alla scarsa ventilazione. Lentamente, ora, questi banchi di nebbia si stanno "spostando" verso l'alto, avvolgendo anche le zone collinari della città dopo aver fatto la loro comparsa in riva al mare. Fenomeni che si ripeteranno anche nei prossimi giorni e che suggeriscono particolare attenzione alla guida, con la popolazione napoletana non abituata a guidare nella nebbia, e che spesso si trova coinvolta in tamponamenti a catena soprattutto alle prime ore del mattino, quando la nebbia invade di fatto tutta la parte basse della città.