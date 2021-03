Tornano pioggia e vento nel fine settimana del 6 e 7 marzo: già da oggi, venerdì 5 marzo, il clima inizierà ad essere instabile, con nuvolosità in aumento e pioggia a macchia di leopardo in più zone della regione. Anche l'intensità del vento sarà in forte aumento, e porterà a forti raffiche soprattutto nelle vallate dell'interno, dell'Irpinia e del Cilento. Le temperature invece si manterranno sui valori degli scorsi giorni o in leggero ribasso in alcune zone.

Colpa di una perturbazione in arrivo dal nord Africa in queste ore e che porterà ad un aumento della nuvolosità che darà vita, come detto, ad alcuni fenomeni di pioggia già nella giornata di oggi. Ma si tratterà di rovesci locali e per di più passeggeri. Nella giornata di oggi si prevedono anche forti raffiche di vento, tra i dieci ed i quindici chilometri orari, soprattutto sulle zone interne di Irpinia e Cilento. Più moderate le raffiche di vento lungo le coste e sul Golfo di Napoli, ma in ogni caso non ci sarà rischio di mareggiate o di difficoltà ai collegamenti con le isole. Diversa la situazione nel fine settimana del 6 e 7 marzo: le piogge si faranno più forti e più diffuse, così come le raffiche di vento che in alcune zone come l'Irpinia ed il Cilento arriveranno a superare anche i venti chilometri orari. Temperature in ribasso di due-tre gradi nei valori massimi giornalieri, ma comunque ancora nelle medie stagionali. Settimana prossima si attende un parziale miglioramento, seguito da una nuova perturbazione che renderà il clima particolarmente "pazzo" come da forma proverbiale e che del resto è quasi consuetudine nel mese di marzo.