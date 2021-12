Meteo Napoli e Campania, pioggia e freddo nel fine settimana del 4-5 dicembre Fine settimana del 4-5 dicembre con freddo e forti piogge su tutta la Campania: neve sui rilievi dell’Appennino, raffiche di vento fino a 41 chilometri orari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora pioggia e freddo in tutta la Campania nel fine settimana del 4-5 dicembre. Venti leggermente più deboli rispetto alle raffiche degli ultimi giorni. Non è escluso che nelle prossime ore possa essere emanata una allerta meteo da parte della Protezione Civile regionale.

Anche oggi a Napoli forti piogge, ma temperature in linea con le medie stagionali: 14 gradi di valori massimi, le minime attorno ai sei. Venti deboli di tramontana provenienti da nord nel corso di tutta la giornata. Nel resto della regione, piogge diffuse, con venti di grecale provenienti da nord-est e raffiche fino ai 32 chilometri orari. Situazione difficile tra Sannio e Irpinia, con piogge copiose e venti forti fino a 41 chilometri orari: venti di tramontana e grecale che abbasseranno le temperature, che nelle zone più interne scenderanno sotto le zero. Nevicate sui monti del Partenio e sul Laceno, anche copiose.

Situazione che peggiorerà nei prossimi giorni portando ad un fine settimana di maltempo diffuso su tutta la regione. Per rivedere il sole bisognerà aspettare almeno martedì prossimo, ma sarà una breve parentesi perché la pioggia riprenderà senza sosta per tutta la settimana. L'autunno, insomma, inizia a lasciare sempre più il posto al "generale Inverno", il cui solstizio è previsto per martedì 21 dicembre, e che segnerà ufficialmente l'inizio della stagione più fredda.