Meteo Napoli e Campania, pioggia e freddo in arrivo: ultimo colpo di coda dell’inverno Brusco colpo di coda dell’inverno: in arrivo pioggia e temperature in calo nei prossimi giorni. La situazione meteo su Napoli e Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Brusco cambiamento del quadro meteorologico su Napoli e la Campania: nelle prossime ore, infatti, il sole lascerà il posto alle piogge, con le temperature che a loro volta caleranno di diversi gradi in tutta la regione. Si tratta dell'ultimo colpo di coda dell'inverno, nonostante la primavera sia ormai alle porte, con il solstizio previsto per lunedì 20 marzo alle 22.24 ora italiana. A causare questo brusco cambiamento meteorologico sarà un vortice ciclonico in arrivo su gran parte del centro-sud della Penisola, e che investirà nelle prossime ore anche la Campania. Ma non durerà a lungo: a partire da domenica 5 marzo, infatti, il vortice ciclonico lascerà posto a sole e schiarite, con le temperature di nuovo in aumento ed anche sopra i 16 gradi di valori massimi.

Un anticipo della primavera che, dunque, arriverà entro la prossima settimana anche sulla Campania. Ma i prossimi giorni saranno particolarmente copiosi di pioggia. Nella giornata di oggi, dopo una mattina di sole, il tempo diventerà particolarmente instabile, con possibili precipitazioni sia lungo le fasce costiere che nelle zone dell'interno. Non so no previste allerte meteo, anche se non è escluso che la Protezione Civile possa emanarne nelle prossime ore per quanto riguarda la giornata di domani. Attenzione anche alle raffiche di vento, che soffieranno soprattutto nel pomeriggio e in serata. Temperature in ribasso di due-tre gradi nella notte rispetto ai giorni scorsi. Anche per domani il quadro meteorologico rimarrà immutato, con schiarite e pioggia che si alterneranno per tutta la giornata, con temperature stabili.