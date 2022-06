Meteo Napoli e Campania, nuvolosità in aumento ma niente piogge: poi il caldo torrido Qualche giornata di nuvolosità in aumento, ma senza piogge. Nel fine settimana, arriva il caldo torrido su Napoli e la Campania, con valori sopra i 33 gradi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora qualche giorno di incertezza meteorologica, poi arriverà il gran caldo con punte di valori massimi anche sopra i 35 gradi centigradi, soprattutto nel fine settimana. Dopo un maggio particolarmente rovente soprattutto nella seconda parte ed un giugno che in 15 giorni ha già visto sforare spesso i valori massimi, si va dunque verso un'estate particolarmente calda sotto tutti i punti di vista, a meno di una settimana dal solstizio d'estate atteso per il 21 giugno.

In queste ore, il clima su Napoli sarà prevalentemente caldo con nuvolosità in aumento: vento debole e temperature comprese tra i 29 ed i 33 gradi di valori massimi su tutto il territorio costiero. Diversamente, all'interno della regione si potrà arrivare anche a 35 gradi, come nelle zone tra il Matese, il Sannio e l'Irpinia, dove la circolazione delle correnti d'aria sarà minore. Anche qui venti piuttosto deboli, con l'eccezione dell'Irpinia dove invece si potranno registrare raffiche fino a 14 chilometri orari: in tutta la provincia avellinese, le temperature massime non supereranno i 30 gradi. Sole e caldo anche nelle zone del Cilento, con venti di tramontana fino a 17 chilometri orari, mentre le temperature massime si fermeranno attorno ai 32 gradi centigradi.

Nelle prossime ore, il quadro meteorologico resterà per lo più immutato. Qualche variazione considerevole solo da venerdì 17 giugno, quando cioè andrà via anche la nuvolosità ed una nuova ondata di caldo arriverà su tutta la Campania, con temperature massime che saliranno fino a 35 gradi in tutta la regione, regalando un vero e proprio fine settimana estivo ante litteram.