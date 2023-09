Meteo Napoli e Campania, forti piogge nel fine settimana dal 22 al 24 settembre Pioggia e vento in arrivo entro sabato 23 settembre su tutta la Campania: l’autunno bussa alle porte della regione, rischio allerte dalla Protezione Civile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva la pioggia in Campania: l'autunno è alle porte, ma il cambio meteorologico è già di fatto avvenuto in leggero anticipo rispetto all'equinozio, previsto per le 8.50 di sabato 23 settembre. Le piogge sono già iniziate nelle scorse ore, ma aumenteranno d'intensità soprattutto tra venerdì e sabato, quando sono attesi oltre 30 millimetri di pioggia complessivi, in particolare su Napoli e provincia.

La Protezione Civile Regionale della Campania, per adesso, non ha emanato avvisi di criticità: ma non è escluso che possa farlo a breve, con l'avvicinarsi del vortice ciclonico in arrivo dal Mar Mediterraneo occidentale. Nel mentre, la Protezione Civile regionale ha avvisato:

– Al verificarsi dei fenomeni, di controllare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane.

– Di prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico;

– Di segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza.

Venerdì 22 settembre, il clima sarà instabile, con possibili rovesci a carattere locale, di breve intensità. Le temperature saranno invece ancora alte. Ma già nella notte tra venerdì e sabato 23 settembre, il clima subirà un drastico peggioramento: forti piogge e raffiche di vento, con temperature in calo anche di 6-7 gradi in tutta la regione, porteranno ad un autunno improvviso, dopo giorni di caldo umido che facevano presagire un prolungamento dell'estate. Instabilità che continuerà poi domenica 24 settembre e per tutta la settimana successiva.