Meteo Napoli e Campania, fine settimana 1-2 ottobre: pioggia sabato, domenica torna il sole Fine settimana a due facce in Campania: sabato 1° ottobre ancora pioggia e freddo, mentre domenica 2 ottobre torneranno sole e caldo per circa dieci giorni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana a due facce quello del 1° e 2 ottobre: se sabato si attendono infatti ancora piogge, da domenica 2 ottobre tornerà invece il sole, con la colonnina di mercurio che tornerà a salire verso l'alto, per almeno una decina di giorni. La Protezione Civile della Regione Campania, che ha già diramato un'allerta meteo fino alle 18 di oggi, ha deciso per una ulteriore proroga dell'allerta meteo fino alla giornata di domani: cambia soltanto il colore dell'allerta che passa da arancione a giallo. In ogni caso, viene consigliato di limitare gli spostamenti e di prestare particolare attenzione soprattutto nelle zone già colpite in queste ore dalle precedenti piogge.

Che il meteo sarebbe stato ancora duro in questi giorni lo aveva già spiegato nei giorni scorsi il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, in una intervista a Fanpage.it: "In questi ultimi giorni di settembre stiamo assistendo ad un clima instabile che durerà fino al 1° ottobre", spiegò Mazzarella, "ma dal 2 al 12-13 ottobre circa, avremo dieci giorni di cielo sereno, con giornate tipicamente autunnali, caratterizzate dal caldo di giorno e dal freddo di notte. Attenzione anche", aveva aggiunto, "alla nebbia, perché questi cambiamenti climatici repentini causeranno anche qui in Campania questo fenomeno". Mazzarella aveva anche spiegato che "dalla seconda metà di ottobre, tornerà il freddo". ovvero quando "un vortice polare porterà pioggia e diminuzione delle temperature fino a novembre".

(Articolo aggiornato alle 11.57 di venerdì 30 settembre 2022)