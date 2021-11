Meteo Napoli e Campania, domani niente allerta. Ma durerà poco: dal 9 dicembre pioverà Il maltempo lascia spazio al sole su Napoli, anche se le temperature registrano un ulteriore calo. Giovedì 9 dicembre è prevista la prima perturbazione del mese.

A cura di Federica Grieco

È tornato a splendere il sole su Napoli, ma il cielo sereno con cui i partenopei si sono svegliati questa mattina, martedì 30 novembre. durerà molto poco. Dopo quasi una settimana di intense piogge e forti raffiche di vento, oggi, martedì 30 novembre, le condizioni atmosferiche sono migliorate, nonostante il freddo gelido che si è abbattuto sulla città. Le temperature massime su tutta la parte meridionale della penisola, infatti, fanno registrare una ulteriore lieve diminuzione. Secondo quanto riportato dal bollettino delle previsioni meteo, nelle prossime ore si registreranno ovunque ancora valori inferiori alla norma. Dunque, un clima ormai pienamente invernale ancor prima della fine di novembre, nonostante l'inizio della stagione sia previsto ufficialmente per il prossimo 21 dicembre.

Il sole e il cielo limpido sulla città partenopea, però, dureranno poco. Come indicato dalle previsioni meteo, arriverà una nuova fase di maltempo causata dal passaggio della prima perturbazione del mese di dicembre. Il maltempo, che arriverà direttamente dalle isole britanniche, investirà la Campania, coinvolgendo anche le regioni del Nord-Est, quelle centrali e la Sardegna, a partire dal prossimo giovedì 9 dicembre. Già da giovedì 2 dicembre, le previsioni indicano un progressivo peggioramento delle condizioni meteo: sul cielo della Campania sono previste molte nubi compatte. Per quel giorno sono attesi anche forti venti da Sud-Ovest con raffiche fino a burrasca forte su tutta la parte meridionale della penisola. Numerose nubi continueranno ad essere presenti anche venerdì 3 dicembre, anche se in graduale attenuazione.